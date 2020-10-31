Правительство одобрило поправки о рисках при добыче полезных ископаемых

https://static.news.ru/photo/a0173952-1b73-11eb-a8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Кабмин утвердил проект закона, который предусматривает возможность заключения сервисных рисков во время добычи полезных ископаемых. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение министры приняли на заседании правительства 29 октября.

Проект федерального закона «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» одобрить и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — указано в документе.

Документ позволит создать правовые условия, чтобы привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль РФ и реализовать инвестиционные проекты по разведке и добыче полезных ископаемых.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит всем пользователям недр добывать попутные полезные ископаемые при разработке месторождений. Речь идёт об извлечении компонентов, которые находятся в подземных водах нефтяных или газовых месторождений и являются основой стратегического сырья. В пример можно привести литий. Он есть в большом количестве в пластовых водах и на него большой спрос.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти не планируют изменять налогообложение для нефтяной отрасли.