«Почта России» возобновила работу по созданию собственной авиакомпании

https://static.news.ru/photo/3008f69c-db9e-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство «Почты России» вернулось к идее создания собственного авиаперевозчика.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, 3 августа компания заключила с консалтинговой SBS Consulting контракт на 48 млн рублей по разработке соответствующих предложений.

Планируется, что «Почта России» комплектует свою авиакомпанию преимущественно российскими судами, однако в краткосрочной перспективе обсуждается использование и зарубежных. В настоящее время компания имеет в собственности два грузовых самолёта Ту-204С, их число планируется увеличить ещё на семь.

По мнению экспертов, планы по созданию собственного авиаперевозчика могут быть оправданными, так как пандемия коронавируса и привела к масштабному кризису на авиарынке, именно в его грузовом сегменте сформировался серьёзный дефицит мощностей.

По итогам 2018 года «Почта России» обработала 345 млн международных отправлений. В прошлом году не отчитывалась о количестве, при этом заявила об увеличении на 9% тоннажа — до 60 тысяч тонн, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею «Почты России» об использовании таможенных складов для ускорения доставки товаров трансграничной онлайн-торговли.