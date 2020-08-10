«Почта России» возобновила работу по созданию собственной авиакомпании

Руководство «Почты России» вернулось к идее создания собственного авиаперевозчика.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, 3 августа компания заключила с консалтинговой SBS Consulting контракт на 48 млн рублей по разработке соответствующих предложений.
Планируется, что «Почта России» комплектует свою авиакомпанию преимущественно российскими судами, однако в краткосрочной перспективе обсуждается использование и зарубежных. В настоящее время компания имеет в собственности два грузовых самолёта Ту-204С, их число планируется увеличить ещё на семь.
По мнению экспертов, планы по созданию собственного авиаперевозчика могут быть оправданными, так как пандемия коронавируса и привела к масштабному кризису на авиарынке, именно в его грузовом сегменте сформировался серьёзный дефицит мощностей.
По итогам 2018 года «Почта России» обработала 345 млн международных отправлений. В прошлом году не отчитывалась о количестве, при этом заявила об увеличении на 9% тоннажа — до 60 тысяч тонн,
Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею «Почты России» об использовании таможенных складов для ускорения доставки товаров трансграничной онлайн-торговли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен