Песков заявил об отсутствии решений об увеличении акцизов на табак

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Никаких решений относительно повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности, а также акцизов на табак пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны вырасти на 20%, а для экспортёров химической и металлургической промышленности будет увеличен НДПИ для восполнения выпадающих на фоне пандемии коронавируса доходов бюджета.

Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии, а также мирового экономического кризиса, который был ею спровоцирован, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он пояснил, что эксперты ещё обсуждают этот вопрос, а минфин просто ищет источники для повышения доходной части бюджета, и «это совершенно нормальный процесс».

Есть определённые планы, но есть реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни. Действительно, всемирная экономическая конъюнктура носит достаточно драматический характер, и это не может не сказываться на нашей экономике, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году ставка акциза на сигареты может составить 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. На данный момент акциз на сигареты на 2021 год определён на уровне 2045 рублей за тысячу штук + 14,5% расчётной стоимости, исчисляемой относительно максимальной розничной цены, но не менее 2778 рублей. На электронные устройства на 52 рубля за штуку, что на 4% выше ставок 2020 года. По мнению экспертов, предложенное повышение приведёт к увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 руб, или, в среднем, минимум на 20 рублей за пачку. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты.