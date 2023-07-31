Новый закон о налогах для удаленщиков: что меняется и для кого И как сейчас платят НДФЛ нерезиденты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о взимании подоходного налога в размере 13–15% с уехавших за границу россиян. До этого в правительстве хотели поднять налог до 30%, но решили доработать проект закона. Что, когда и для кого в итоге поменяется, расскажет NEWS.ru.

Как сейчас платят НДФЛ с доходов обычных граждан с трудовыми договорами

Сейчас, если россиянин находится в России 183 и более дней в году, он является налоговым резидентом страны. Это значит, что с его доходов до 5 млн руб. включительно в год его работодатель заплатит всем известные 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если доход превышает 5 млн руб., в бюджет уйдет уже 650 тыс. руб. налогов плюс 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.

Но если человек отсутствовал в России более полугода, статус налогового резидента он теряет. И работодатель должен платить за него уже не 13–15%, а все 30% налога. Так, если работодатель подает налоговую декларацию в апреле, он должен посчитать, сколько дней с января по декабрь прошлого года его работник провел в России. Если менее 183 дней, налог платится в размере 30%.

Как платят налоги при договорах ГПХ, но без самозанятости и ИП

Точно так же, как и с доходов штатных сотрудников. Обычная ставка составляет 13–15% и вырастает до 30%, если работник теряет налоговое резидентство, но продолжает работать по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

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Как платят налоги уехавшие ИП

Индивидуальные предприниматели (ИП) часто платят налог в 4–6% с доходов по налогу на профессиональный доход или по упрощенной системе налогообложения (УСН). И здесь не важно, где физически находится бизнесмен. Но если именно у плательщика профессионального дохода его доходы за год превысят 2,4 млн руб., ФНС переведет его на общую систему налогообложения. То есть на 13% НДФЛ для резидентов и 30% — для нерезидентов. И тогда уже местонахождение предпринимателя будет иметь значение.

Как Налоговый кодекс работает для самозанятых

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% с доходов, полученных от компаний. Как уже отмечала ФНС и подтверждают юристы, самозанятому достаточно оказывать услуги клиентам в России, чтобы сохранить свой статус. И налоги при утрате резидентства для них не меняются.

«Например, если вы репетитор, эта деятельность подпадает под деятельность самозанятых граждан. Вы живете в Париже, а ваш ученик проживает в Москве, и с оплаты за уроки вы должны платить 4%. Но если учеников будет много и вы достигнете предела заработка в 2,4 млн в год, вам надо будет либо оформить ИП, либо платить 30% с любого дохода, превысившего 2,4 млн в год», — объясняет партнер D&A Partners, юрист Юрий Брисов.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как уже хотели поднять налоги для уехавших

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен был поднять НДФЛ с 13–15% до 30% для всех уехавших из России, если они работали на российские компании из-за рубежа. При этом, как уже понятно, многие нерезиденты и сейчас должны платить 30%. Тогда же Минфин уточнил: норма коснется именно фрилансеров, но тех, кто работает без статуса самозанятых и ИП. Но законопроект вскоре отозвали для доработки и новых положений. И вот сейчас в итоге принят именно доработанный законопроект, уже без «драконовских» 30%. Он призван сохранить работников у российских компаний и налоговые поступления в бюджет.

Что поменяется для ИП и самозанятых с новым законом

При внесении нового законопроекта в Госдуму, по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, для находящихся за границей бизнесменов, применяющих специальные режимы — самозанятость, индивидуальное предпринимательство на УСН, а также на АУСН или ПСН (автоматизированная упрощенная и патентная системы налогообложения), — ничего не меняется. Они и дальше будут платить свои 4–6%.

Что поменяется для удаленщиков в штате

Сотрудникам российских компаний, которые уже более полугода за границей, но продолжили работать в штате, крупно повезло. По пока еще действующему закону при потере налогового резидентства с их доходов работодатель должен платить 30%. Но с 2024 года вступит в силу норма нового закона, по которой штатные сотрудники даже при утрате резидентства смогут сохранить налоговую ставку в 13–15%. Такие отчисления начнутся уже с 1 января следующего года. Для такой ставки им достаточно просто получать деньги на счет в российском банке или даже на зарубежный счет, но от российских организаций и ИП. Или — от подразделений иностранных компаний в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Данные новеллы фактически стерли границы между налоговыми резидентами и лицами, постоянно проживающими за пределами страны (более 183 дней в течение года), в части обложения их доходов НДФЛ. Это, на мой взгляд, должно способствовать стабилизации бюджетных поступлений от данных лиц, так как, по сути, для них ничего не изменилось [в худшую сторону]», — сказал в беседе с NEWS.ru руководитель практики налогового права юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников.

Что поменяется для удаленщиков, работающих по ГПХ без спецрежимов

Те, кто потерял налоговое резидентство и работает на российскую компанию по договору гражданско-правового характера (ГПХ), но без ИП и самозанятости, тоже больше не должны беспокоиться. Раньше после полугода за границей с их доходов приходилось бы отдавать 30% НДФЛ. Но с 2025 года (да, на год позже, чем у штатных сотрудников) он составит 13–15%.

Таким образом власти постарались смотивировать не только штатных, но и внештатных сотрудников российских компаний остаться в строю и продолжить отчислять налоги в российский бюджет.

В подготовке материала также участвовали специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Андрей Локис, юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Никита Кривошеев, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова и ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

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