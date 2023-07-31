Путин подписал закон о налоге для удаленных сотрудников Единый НДФЛ для удаленных сотрудников установлен в 13–15%

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Президент России Владимир Путин подписал закон о НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Согласно закону ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.

Как объяснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, установление единой ставки НДФЛ упростит механизм администрирования налога. В настоящий момент организация обязана самостоятельно определять налог в каждом конкретном случае. Если сотрудник работает на удаленке, то процесс становится еще сложнее.

До этого на портале «Госуслуги» появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный, транспортный, а также другие виды налогов. В настоящий момент такая услуга доступна только физическим лицам. Чтобы подключить сервис, необходимо отправить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС.