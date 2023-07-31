Путин освободил некоторых туроператоров от уплаты НДС Путин освободил от уплаты НДС туроператоров при продаже путевок по России

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому часть туроператоров освобождается от налога на добавленную стоимость. Механизм распространяется на компании, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно обнародованным данным, закон вносит изменения в 78 статью первой части Налогового кодекса России. Новые нормы будут действовать до 1 июля 2027 года и будут распространяться на операции по оказанию услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, которые осуществлялись с 1 июля 2023 года.

Ранее также сообщалось, что Путин подписал закон об НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Согласно закону, ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.

Как объяснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, установление единой ставки НДФЛ упростит механизм администрирования налога. В настоящий момент организация обязана самостоятельно определять налог в каждом конкретном случае. Если сотрудник работает на удаленке, то процесс становится еще сложнее.