Экономист объяснил введение единой ставки НДФЛ для удаленных сотрудников Экономист Беляев: закон об НДФЛ для удаленщиков позволит упростить администрирование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоги для сотрудников после введения единой ставки НДФЛ для работающих удаленно не изменятся, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, новый закон призван упростить систему администрирования.

НДФЛ удерживается работодателем, поэтому для самих сотрудников налоги не увеличатся. Сейчас организации обязаны сами определять налог в конкретных случаях, и для удаленных сотрудников этот процесс становится уже сложнее. Таким образом, закон в первую очередь [необходим] для упрощения системы администрирования, хоть некоторые и уверяют, что политическая подоплека тоже имеет место быть, — сказал Беляев.

Эксперт уточнил, что само предприятие не выплачивает налог, а просто отправляет определенную сумму, которая вычитается из зарплаты сотрудника. Данный же закон был принят, поскольку в налоговой сфере возникло некоторое недопонимание, которое надо было упорядочить.

Предприниматели и организации при работе по договорам с самозанятыми не являются налоговыми агентами. Сами же самозанятые платят не НДФЛ, а налог на профессиональный доход (НДП), это немного другая система. То есть их этот закон не коснется, — сказал Беляев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника.