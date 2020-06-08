Нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Стоимость августовского фьючерса североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $41 за баррель — теряет 3,2%.
Об этом свидетельствуют данные биржи на 17:33 мск.
Нефть марки WTI опускается до $38,26 за баррель — на 3,9% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Ранее цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:30 мск росла до $42,78 за баррель — на 1,11%. Июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали до $39,83 за баррель — на 0,71%.
Как писал NEWS.ru, министры энергетики РФ и Саудовской Аравии считают, что пока преждевременно говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки на август.
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