Нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

https://static.news.ru/photo/6905205a-a99a-11ea-b073-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Стоимость августовского фьючерса североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $41 за баррель — теряет 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные биржи на 17:33 мск.

Нефть марки WTI опускается до $38,26 за баррель — на 3,9% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Ранее цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:30 мск росла до $42,78 за баррель — на 1,11%. Июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали до $39,83 за баррель — на 0,71%.

Как писал NEWS.ru, министры энергетики РФ и Саудовской Аравии считают, что пока преждевременно говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки на август.