Цены на нефть остаются в плюсе на фоне решения ОПЕК+ и на статистике из КНР

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В понедельник, 8 июня, мировые цены на нефть остаются в плюсе примерно на 1% на фоне решения ОПЕК+ по продлению сокращения добычи сырья на июль и на статистике из Китая.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:30 мск росла до $42,78 за баррель — на 1,11%. Июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на до $39,83 за баррель — на 0,71%.

Также инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. По информации СМИ, Пекин в мае увеличил импорт нефти по отношению к апрелю на 15% — до 47,97 миллиона тонн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

Как ранее писал NEWS.ru, Ирак подтвердил приверженность соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+, однако попросил альянс обратить внимание на экономическое положение стран-членов при разделении квот сокращений.