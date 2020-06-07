Ирак выступает за новые правила разделения квот сокращений ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/0ac15304-a960-11ea-a602-fa163e074e61_660.jpg Али Аляуи Фото: wikipedia.org

Ирак подтвердил приверженность соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+, однако попросил альянс обратить внимание на экономическое положение стран-членов при разделении квот сокращений.

Об этом со ссылкой на министра финансов Ирака Али Аляуи сообщает агентство Reuters.

Мы стремимся установить новые правила в будущем по распределению квот между членами с учётом экономической ситуации и уровня жизни, — сказал Аляуи.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, 8 мая, после субботних договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи сырья до конца июля.