Нефть дорожает после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

https://static.news.ru/photo/13a2151e-a94f-11ea-aaf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, 8 мая, после субботних договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи сырья до конца июля.

В коммюнике по завершении заседания говорится, что недостаточное сокращение добычи нефти в мае должно быть компенсировано в течение трёх следующих месяцев.

По состоянию на 8:20 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляет $43,20 за баррель — на $0,90 выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль поднялись до $40,08 за баррель — на $0,53 (1,34%).

Страны — участницы ОПЕК+ на заседании 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Государства также не могли согласовать продление сделки на текущих условиях. В итоге действие ограничений закончилось с 1 апреля.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

Саудовская Аравия на фоне разрыва соглашения с ОПЕК собралась увеличить добычу нефти до 10 млн б/с. Но уже 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

Как ранее писал NEWS.ru, решение о продлении сокращения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК является положительным. Оно свидетельствует о действии достигнутых ранее соглашений и готовности участников сделки их выполнять, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.