РФ и Саудовская Аравия: пока рано говорить об углублённой сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/162a46b4-a984-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии считают, что пока преждевременно говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки на август.

Мы только приняли решение на июль. Что касается августа месяца, сейчас, мне кажется, преждевременно делать какие-либо прогнозы, — сказал российский министр Александр Новак в ходе пресс-конференции ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман также подтвердил, что слишком рано говорить о продлении более глубокого сокращения добычи нефти.

Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, писал NEWS.ru.