Мошенники под видом Илона Маска украли более $2 млн 

Выдающие себя за основателя Tesla Илона Маска мошенники за полгода украли свыше $2 млн в криптовалюте. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).
Так, они
Как уточняется в документе, всего с октября 2020 года жертвами мошенников стали порядка семи тысяч человек. Они потеряли свыше $80 млн.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина рекордно снизилась после заявлений Маска. 13 мая стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.