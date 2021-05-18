Мошенники под видом Илона Маска украли более $2 млн 

https://static.news.ru/photo/b391a196-b7d3-11eb-9fc0-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/Global Look Press

Выдающие себя за основателя Tesla Илона Маска мошенники за полгода украли свыше $2 млн в криптовалюте. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Так, они создавали в социальных сетях фальшивые аккаунты и от имени Маска предлагали пользователям перевести токены на их криптокошельки. Взамен они обещали людям крупное вознаграждение.

Как уточняется в документе, всего с октября 2020 года жертвами мошенников стали порядка семи тысяч человек. Они потеряли свыше $80 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина рекордно снизилась после заявлений Маска. 13 мая стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.