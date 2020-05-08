Объёмы производства, а также экспорта кофе в Колумбии по итогам апреля рухнули на треть. Бразилия значительно сократила темпы сбора урожая — в стране попросту не хватает для этого работников. Спрос на любимый многими людьми напиток стремительно падает во время пандемии коронавируса. Как итог мы можем получить существенное повышение цен на кофе, причем для многих он станет весьма дорогим для покупки. Однако для России ситуация с его стоимостью не будет столь критична — основная причина кроется в сокращении потребления кофе россиянами.

Отрицательная динамика как экспорта, так и производства кофе латиноамериканскими странами обусловлено влиянием пандемией COVID-19, которая оказала негативное воздействие как на ухаживание за этой культурой и сбор урожая, так и нарушила ритмичность работы логистических цепочек и затруднило получение необходимого финансирования. Также можно к этому присовокупить сухую погоду в Индонезии и нашествие вредителей в Колумбии, но это больше сезонный фактор.

Тем не менее, такой поворот событий может быть отчасти на руку фермерам, поскольку из-за введенных ограничительных мер в том числе с запретом работы кофеен спрос на этот напиток сейчас стал заметно ниже своих прежних значений. Так, по данным Всемирной организации кофе, в настоящее время наблюдается чуть ли не прямое соотношение между падением ВВП и динамикой потребления этого напитка, что никогда ранее не наблюдалось в истории.

Поэтому снижение производства оказалось своевременным, пояснил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, фьючерсы с поставкой в мае в конце апреля понижались на 18% от значений с начала года, а в последние дни после новостей из Колумбии и Бразилии сократили отрицательный результат до 13%.

Сейчас 17-килограммовый мешок кофе сорта «арабика» из бобов, собранных в 19 странах, с поставкой в конце мая можно приобрести немногим дешевле $110, в феврале цены опускались до $97,50, в конце прошлого года — поднимались до $142,5.

В отношении стоимости кофе в России нужно учитывать также валютный фактор, который вместе с возросшими логистическими издержками окажет дополнительное повышательное давление на цены. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

В прошлом году колебания цен за исключением заключительного отрезка года варьировались в диапазоне $88-115 и тяготели к психологическому уровню в $100.

По мере выхода ключевых экономик из режима самоизоляции (так ведущая сеть кофеен в мире Starbucks планирует открыть двери своих заведений в США уже в июне) может создать дополнительный фактор для роста цен до появления нового урожая.

В то же время очевидно, что из-за изменений настроений в обществе из-за COVID-19 едва ли в ближайшее время будут возникать очереди за капучино, поэтому потенциальный подорожание кофе будет носить сдержанный характер. Многие поставщики могут переориентироваться на менее качественные сорта кофе.