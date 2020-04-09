Экономика

Стартовало заседание G20 по ситуации на нефтяном рынке

16:02, 10 апреля 2020 21
Фото: SMG/Global Look Press

Министры энергетики стран «большой двадцатки» начали заседание по вопросам стабилизации цен на нефть.

Как передаёт «Интерфакс», в переговорах принимают участие США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика и другие страны. Министры планируют обсудить вопрос о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

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