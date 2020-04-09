Стартовало заседание G20 по ситуации на нефтяном рынке

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Руководители министерств энергетики стран Евразийского экономического союза в течение двух недель должны будут согласовать вопросы формирования цен на газ и тарифы на его прокачку по территории ЕАЭС.

Не согласовано пока то, что касается цен и тарифов на газ и его прокачку. Эта тема очень актуальная для Армении и Белоруссии. Имеются определённые несогласованные позиции по данному вопросу с...