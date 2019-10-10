Председатель правительства Дмитрий Медведев попросил банки отказаться от взимания комиссии при переводе между счетами в разных регионах.
По его словам, проблема «банковского роуминга» касается почти каждого россиянина, передаёт
Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, — подчеркнул он.
Политик уверен, что необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Как ранее писал News.ru, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».
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