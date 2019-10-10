https://static.news.ru/photo/bd6d4bb8-eb4f-11e9-9562-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев попросил банки отказаться от взимания комиссии при переводе между счетами в разных регионах.

По его словам, проблема «банковского роуминга» касается почти каждого россиянина, передаёт РИА Новости .

Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, — подчеркнул он.

Политик уверен, что необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Как ранее писал News.ru, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».