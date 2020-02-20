https://static.news.ru/photo/fbf2a54a-547c-11ea-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 21 февраля курс доллара к рублю увеличился на 5 копеек, курс евро — на 10 копеек.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составил 64,25 рубля, курс евро достиг отметки в 69,32 рубля.

Индекс Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,56% — до 3107,64 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,73% — до 1524,55 пункта.

Как писал NEWS.ru, накануне курс американской валюты на открытии торговой сессии Московской биржи увеличился на 14 копеек — до 63,72 рубля, курс евро — на 8 копеек — до 68,78 рубля.