https://static.news.ru/photo/94e6434a-53b2-11ea-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 20 февраля курс доллара к рублю увеличился на 14 копеек, курс евро — на 8 копеек.

По данным Мосбиржи, курс доллара составил 63,72 рубля, курс евро — 68,78 рубля.

Индекс Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличился на 0,28% — до 3123,32 пункта, индекс РТС поднялся на 0,39% — до 1548,02 пункта.

Как писал NEWS.ru, накануне курс американской валюты на открытии торговой сессии Московской Биржи вырос на 9 копеек и составил 63,9 рубля. Евро поднялся на 15 копеек и достиг отметки в 68,95 рубля.