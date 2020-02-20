На открытии торгов Московской биржи 20 февраля курс доллара к рублю увеличился на 14 копеек, курс евро — на 8 копеек.
По данным Мосбиржи, курс доллара составил 63,72 рубля, курс евро — 68,78 рубля.
Индекс Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличился на 0,28% — до 3123,32 пункта, индекс РТС поднялся на 0,39% — до 1548,02 пункта.
Как писал NEWS.ru, накануне курс американской валюты на открытии торговой сессии Московской Биржи вырос на 9 копеек и составил 63,9 рубля. Евро поднялся на 15 копеек и достиг отметки в 68,95 рубля.
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