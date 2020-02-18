https://static.news.ru/photo/2a4c8e00-52e9-11ea-aaaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торговой сессии Московской Биржи вырос на 9 копеек и составил 63,9 рубля.

Евро поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 68,95 рубля.

Индекс МосБиржи на открытии торгов увеличился на 0,62% и составил 3092,99 пункта. Индекс РТС также поднялся и достиг отметки в 1528,3 пункта.

Курс рубля находится в хрупком локальном равновесии под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, он получал некоторую поддержку в последние дни, но ослабление продолжается из-за остроты воздействия на рынки коронавируса. NEWS.ru попытался разобраться с нынешней экономической ситуацией и подготовил торговый прогноз на текущую неделю.