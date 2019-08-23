https://static.news.ru/photo/212b142c-c581-11e9-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После слабых колебаний возле уровней предыдущего закрытия на старте торгов российская национальная валюта перешла к умеренному росту против доллара и евро. При этом рубль продолжает укрепляться. Такие данные приводит Московская биржа.

Расчётами «на завтра» курс американской валюты снижается на четыре копейки. На 10:06 мск он составил 65,56 рубля. Евро снизился на 10 копеек до 72,58 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,45%. Его стоимость составляет 60,19 доллара за баррель.

Отмечается также рост российского рынка акций. Акции Московской биржи показывают опережающую динамику после публикации отчётности по МСФО за второй квартал 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Акции Московской биржи растут выше рынка — на 1,4%.

Ранее News.ru побеседовал с аналитиками и выяснил их мнение относительно положения российской валюты. Эксперты считают, что рубль находится под давлением, как и валюты других развивающихся рынков.