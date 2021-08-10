Мишустин рассказал о сохранении более пяти миллионов рабочих мест

Льготная программа кредитования бизнеса в пандемию позволила сохранить рабочие места 5,4 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин пояснил , что представители бизнеса, пострадавшего в пандемию, в течение шести месяцев могли брать кредит под 2% с условием сохранения 90% работников. Кредит предоставлялся в размере МРОТ, умноженного на численность сотрудников, по наиболее пострадавшим в пандемию видам экономической деятельности.

Премьер-министр также напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина о выплатах грантов в сумме МРОТ, умноженного на численность людей. По его словам, глава государства недавно предложил сделать платформу для соответствующих выплат компаниям, которые пострадают в случае нового локдауна.

Эта работа сегодня исполняется, — отметил премьер, подчеркнув, что через технологические сервисы и платформу ФНС проходит значительная часть поддержки во время пандемии.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что российские банки выдали предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 15 млрд рублей для выплаты зарплаты. Изначально программа была предложена в качестве поддержки малого бизнеса, а теперь она действует для среднего и крупного бизнеса.