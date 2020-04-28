Банки РФ выдали бизнесу кредиты на сумму более 15 млрд рублей на зарплаты

https://static.news.ru/photo/d899be94-890b-11ea-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэкономразвития РФ сообщает о том, что российский банки выдали предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 15 млрд рублей для выплаты зарплаты.

Более 15 млрд рублей по 5 370 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости выдано на 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по 26 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, — процитировали сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила, что программа была сначала предложена в качестве поддержки малого бизнеса, а теперь она действует для среднего и крупного бизнеса.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минэкономразвития сообщили, что программа выдачи беспроцентных кредитов бизнесу пока реализуется медленными темпами. По данным на 17 апреля 2020 года было одобрено 1,5 млрд рублей по «нулевым» кредитам.