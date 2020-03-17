Правительство составило перечень из системообразующих организаций, которым в случае необходимости государство выделит средства для поддержки в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Белоусов отметил, что в список вошли 600 компаний.
Сейчас прорабатываем критерии и правила их поддержки в случае необходимости, — цитирует Белоусова ТАСС.
По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поручил кабмину усилить контроль за обращением лекарств.