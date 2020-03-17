Фото: government.ru

После смены состава транспортной комиссии правительства, в неё войдёт первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он займёт место бывшего вице-премьера, а на данный момент главы «Почты России» Максима Акимова. Об этом сообщается на портале правовой информации.

После смены состава транспортной комиссии правительства, в неё войдёт первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он займёт место бывшего вице-премьера, а на данный момент главы «Почты России» Максима Акимова. Об этом...