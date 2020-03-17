https://static.news.ru/photo/e6187edc-686f-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за обращением лекарств, в том числе распространяемых дистанционным способом.

Правительству РФ усилить контроль за соблюдением требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, включая розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, — говорится в тексте указа.

Уточняется, что розничную торговлю лекарствами дистанционным способом могут осуществлять только аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и получившие разрешение Росздравнадзора. На территории РФ не допускается обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Как писал NEWS.ru, Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России. По его словам, правительству необходимо внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу и в закон о повышении ответственности за контрафакт. Путин подчеркнул, что это необходимо, чтобы никому в голову не приходило снабжать людей теми препаратами, которые непригодны для лечения.