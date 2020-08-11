Иордания хочет как можно быстрее получить российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/540bd6fa-dbe8-11ea-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Иордания собирается отправить заявку на приобретение российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минздрава королевства Саад Джабер.

Иордания следила за вакциной с самого начала её создания на ранних стадиях, её изучали в закрытых кругах <...> Королевство свяжется с властями России с тем, чтобы получить препарат как можно быстрее скорее, — цитирует чиновника портал Ammon News.

Он отметил, что созданная российскими специалистами вакцина первоначально не выставлялась на коммерческой основе, как это делают международные компании, предлагающие резервировать подобные препараты.

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть налажено в южном бразильском штате Парана. 12 августа его власти намерены подписать соответствующее соглашение. С бразильской стороны, как предполагается, подпись под документом поставит губернатор региона Ратиньо Жуниор, а от Москвы — представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Сейчас в Бразилии идут испытания китайской вакцины компании Sinovac Biotech и препарата Оксфордского университета и Astrazeneca, однако в Минздраве страны готовы рассматривать альтернативные препараты.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. В широкий оборот препарат, получивший название «Спутник V», поступит в начале 2021 года.

В 2020 году в массовое производство он не попадёт, так как были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года. В дальнейшем, как предполагается, вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.