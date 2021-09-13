Россиянам рассказали, что скрывается за выгодными предложениями банков

Зачастую красивые обещания банков в рекламе скрывают не очень выгодные условия или такие предложения в договоре, которым соответствует небольшая часть клиентов. Об этом «Москве 24» рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Если банк рекламирует кредит по ставке 5,9%, это не значит, что у них его нет. Безусловно, он существует. Только этот кредит будет доступен определённой категории клиентов, которые соответствуют ряду условий, — отметил специалист.

Например, человек обратился за кредитом в 5,9%, как было сказано в рекламе. Однако позже ему одобряют его по ставке 6,9%. Естественно, начинаются возмущения и заявления об обмане. Однако его на самом деле не было. Просто кредит под 5,9% выдаётся тем, у кого доход в месяц свыше миллиона рублей, поделился эксперт.

По его словам, в рекламе кредитов сообщают о самой низкой ставке, а у вкладов говорят о самой высокой. Это делают специально, чтобы увеличить количество клиентов, которые обратятся в банк.

Если в рекламе мы видим 6% годовых по банковскому вкладу, это не означает, что всем клиентам будут предлагаться такие ставки. Например, при размещении вклада на срок от трёх лет и от определённой суммы. Если человек не выдерживает такие условия, эту ставку ему уже не предложат, — рассказал Бадалов.

Он добавил, что не стоит гнаться за всеми возможными акциями, предложениями банков и бежать в ближайшее отделение после привлекательной рекламы. Достаточно всё обдумать и просто посетить сайт банка и подробно изучить актуальную информацию, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заёмщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, что позволит клиентам избавиться от навязываемой им рекламы.