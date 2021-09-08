Россиян оградят от рекламных рассылок банков

Финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заёмщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, что позволит клиентам избавиться от навязываемой им рекламы. Соответствующее письмо Центробанка и ФАС будет разослано участникам финансового рынка в ближайшее время, пишут «Известия».

Регуляторы отмечают , что условие о рассылке рекламы включается в текст кредитного договора или иных документов, оформляемых при оказании услуг. При этом клиенту не предоставляется право отказаться от рассылок, что может расцениваться как навязанная реклама. В дальнейшем участникам рынка рекомендуется получать согласие клиента на рассылку рекламы в виде отдельного документа или предусмотреть отдельную форму при дистанционном предоставлении финансовых услуг. Кроме того, граждане должны получать напоминание о праве отказа от рекламы и о сроке действия соглашения на её получение. Несогласие же клиента на получение рекламы не должно стать причиной отказа в предоставлении услуг.

В МТС Банке и Московском кредитном банке отметили, что всегда получают от клиентов согласие на обработку персональных данных и рассылку информации о специальных предложениях и услугах. Однако, как отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, большинство банков не считают нужным делать это и агрессивно проводят рекламные кампании, вызывая раздражение у потребителей. Рекомендация ЦБ и ФАС должна снизить поток коммерческой информации и соблюсти существующий закон о рекламе, который разрешает её получение только с согласия клиентов.

Как отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин, подобные рекомендации обычно предшествуют законопроекту или нормативному акту, в котором они закрепляются в качестве обязанностей банков. Сейчас же пункт о рассылке рекламы автоматически включается в договор, и чтобы пресечь это, гражданин может написать заявление об отзыве персональных данных и отказе от получения рекламы. Если рассылки или звонки продолжат поступать, то следует обратиться в суд с требованием прекратить их и потребовать компенсации морального ущерба. Подобные иски суд обычно удовлетворяет.

Ранее сообщалось, что активный рост дистанционных услуг банков привёл к навязыванию дополнительных услуг при получении кредитной карты онлайн. Многие россияне не читают условия соглашения и зачастую им навязываются дополнительные услуги, включая страхование рисков держателей карт. Кроме того, при подписании полисов через Интернет многие банки заранее ставят галочку в пункте, где указывается одобрение страховки. Поэтому россиянам рекомендуется читать все документы до подписания, в том числе при онлайн-оформлении.