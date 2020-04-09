ФАС предложила заморозить тарифы на газ для населения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/628c5de4-7a63-11ea-9bc6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ направили в кабмин.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения, — говорится на официальном сайте ведомства.
Также ФАС предложила перенести на более поздний срок предоставление документов, регулирующих тарифы в 2021 году для предприятий ЖКХ и электроэнергетики.
Меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Они также коснутся сфер теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хранения радиоактивных отходов.
В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76. В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе.