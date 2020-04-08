ФАС: объективных причин для роста цен на сахар и гречку нет

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Объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В связи с жалобами на рост цен ведомство провело внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, фасовку и оптовую торговлю сахаром, на наличие картельного сговора. Однако его признаков обнаружено не было.

Что касается подорожания овощей и фруктов, то оно объясняется в основном сезонными колебаниями в связи с сокращением запасов урожая прошлого года, передаёт ТАСС.

В ФАС отметили, что ведут ежедневный мониторинг расценок на социально значимые группы товаров и оперативно принимают меры антимонопольного реагирования.

Помимо этого, ряд торговых сетей заявили о намерении «сдерживать цены» на такую продукцию, реализуя её с нулевой наценкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ФАС сообщили, что не согласовывали повышение поставщиками стоимости продуктов питания для розничной продажи.