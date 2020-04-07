ФАС опровергла согласованное повышение цен на некоторые товары

https://static.news.ru/photo/02b4d554-78d8-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ не давала свою оценку и не согласовывала повышение поставщиками стоимости ряда товаров для торговых сетей, заявили в ведомстве. Соответствующий документ направлен руководству ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Таким образом ведомство отреагировало на появление в СМИ информации о повышении цен на 5–20% на кофе, чай, специи, консервы, макароны и хлебобулочные изделия.

Такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению ст. 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции, — говорится на официальном сайте ФАС.

Служба проверит предприятия, сделавшие подобные заявления, на соблюдение антимонопольного законодательства. ФАС добавила, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа ведомство усилило контроль за стоимостью потребительских товаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Аналогичный вывод об увеличении на 3% следует из приложения к приказу об оптовой стоимости газа, который добывает «Газпром» и его аффилированные лица, реализуемого промышленным потребителям.