ФАС предложила сдвинуть срок подачи документов по тарифам на 45 дней

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Саудовская Аравия считает, что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого чёрного золота в РФ, рассказал представитель ОПЕК.

Москва была вынуждена пойти на компромисс с саудитами ради стабилизации цен на углеводороды. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам,...