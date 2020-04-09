Экономика

ФАС предложила сдвинуть срок подачи документов по тарифам на 45 дней

11:55, 09 апреля 2020
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила перенести на более поздний срок предоставление документов, регулирующих тарифы в 2021 году для предприятий ЖКХ и электроэнергетики.

Меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Они также коснутся сфер теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хранения радиоактивных отходов.

Федеральная антимонопольная служба предложила перенести на 45 дней сроки раскрытия информации <...> об установлении предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на 2021 год, — говорится на официальном сайте ведомства.

В ФАС добавили, что соответствующий проект постановления кабмина уже готов. Документ отправили на согласование федеральным исполнительным органам власти.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76. В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.
 
Ранее NEWS.ru сообщал, что объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе.

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