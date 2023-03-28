Энергоэксперт: Россия перешла ко второму этапу нефтяной войны с Западом Энергоэксперт Юшков: Россия намерена вернуться к досанкционным доходам от экспорта нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как России удалось сохранить и приумножить досанкционные объемы экспорта нефти, страна перешла ко второму этапу в нефтяной войне с Западом, рассказал «ПолитРоссии» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, теперь Москва намерена вернуться к прежним доходам от продажи ресурса. Россия смогла завоевать новые рынки с помощью внушительных скидок, но теперь постарается снизить их размер, чтобы повысить маржинальность экспорта.

Теперь, на втором этапе, мы стараемся снизить размер этой скидки. В денежном выражении период восстановления экспорта продолжается сейчас. Наша задача — повысить маржинальность экспорта. До конца 2023 года дисконт будет постепенно уменьшаться. Я думаю, что период займет много месяцев. Посмотрим, что будет происходить на рынках, — объяснил Юшков.

Эксперт добавил, что Россия планирует повысить доходы от поставок нефти, нарастив количество нефтетанкеров. Чем больше судов занимается перевозкой ресурса, тем ниже стоимость их фрахта, что повышает маржинальность всего нефтяного экспорта, пояснил Юшков.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что поставки российской нефти в Индию достигли рекордных значений в 2022 году, увеличившись в 22 раза по сравнению с 2021 годом. По его словам, это произошло за счет того, что поставки энергоресурсов из России были переориентированы на рынки дружественных стран.