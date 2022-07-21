Эксперт объяснил резкое падение цен на вторичное жилье Вице-президент РГР Полторак: падение цен на вторичное жилье связано с повышением инфляции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В некоторых регионах России отмечают снижение цен на вторичное жилье впервые с 2015 года. О ситуации на рынке недвижимости рассказал АБН вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Григорий Полторак. По словам специалиста, на изменения рынка могли повлиять как повышение инфляции, так и снижение реальных доходов населения.

На фоне высокого предложения и низкого спроса у некоторых продавцов, которым необходимо продавать объект срочно, возникает желание опустить цены. Причины могут быть разными: от изменения жилищных условий до намеченных ранее планов, — пояснил эксперт.

Наиболее ощутимо вторичное жилье подешевело в Перми (-1,6%), Ростове-на-Дону (-1,2%) и Самаре (-1%). В Москве цена упала на 0,2%. В то же время в некоторых крупных городах этот показатель растет, что ставит под сомнение общую тенденцию падения стоимости.

Полторак также добавил: предполагать, что будет дальше с ценами на недвижимость, пока возможности нет, поскольку сложно делать прогнозы в нынешней ситуации экономической нестабильности.

Григорий Полторак также отметил, что на изменения рынка может влиять как повышение инфляции, так и снижение доходов населения. Рынок не вернется на докризисный уровень в ближайшее время. Спрос растет, но изменение цены в ситуации экономической нестабильности предсказать почти невозможно.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее заявил: если при текущих достаточно низких ставках на ипотеку застройщики дополнительно снизят цены на жилье, то покупать недвижимость в России будет достаточно выгодно. Однако он отметил, что продавцы не хотят снижать стоимость из-за рисков отложенной покупки жилья.