Риелтор рассказал, когда в России будет выгодно покупать жилье Риелтор Барсуков призвал снизить цены на жилье в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если при текущих достаточно низких ставках на ипотеку застройщики дополнительно снизят цены на жилье, покупать недвижимость в России будет достаточно выгодно, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с АБН. Однако он отметил, что продавцы не хотят снижать стоимость из-за рисков отложенной покупки жилья.

Если цены при нынешнем уровне ставок снизятся, тогда можно ожидать повышения интереса со стороны потенциальных покупателей. Девелоперы снижать цены не хотят, объясняя это риском: люди могут отложить покупку жилья, ожидая дальнейшего снижения цен, — пояснил Барсуков.

Он уточнил, что застройщики компенсируют цены на жилье снижением ставки по ипотеке. Однако, заметил Барсуков, таких мер недостаточно для стимулирования спроса. Риелтор считает, что спрос на жилье будет восстанавливаться от минимальных значений. Это произойдет в августе-сентябре 2022 года, предсказал Барсуков.

Ранее о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, данная мера не только поможет многим приобрести жилье на выгодных условиях, но и станет значительной поддержкой строительному сектору.