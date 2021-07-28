Россиян призвали не паниковать из-за роста цен на кофе

Подорожание цен на кофе будет наиболее заметно в премиум-сегменте, в эконом и средней категории продуктов покупатель не заметит существенной разницы. Такое мнение NEWS.ru высказал генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, на изменения в стоимости кофе в наибольшей степени повлияла прошлогодняя засуха в Бразилии. В настоящее же время в латиноамериканской стране наблюдаются заморозки, которые также оказывают негативный эффект на сборы урожая зёрен.

На тенденцию также оказывает влияние сбой логистических поставок по всему миру, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Это стало возможным из-за массового закрытия морских портов во время пика распространения коронавирусной инфекции в мире.

Из-за ковида полностью встали контейнерные перевозки, средняя стоимость фрахта увеличилась в 3—4 раза. На уровень поставок кофейного зерна также влияет и продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Всё это приведёт к существенному изменению отпускных цен на продукт. Но 10—12% разница — это совсем не драматичный вариант, — подчеркнул он.

При этом эксперт подчеркнул, что среднестатистического россиянина рост цен на кофейную продукцию практически не затронет. По словам эксперта, розничные магазины не пойдут на этот шаг во избежание потери покупателей.

Самое большое подорожание ожидается в премиум-сегменте. Однако покупатели этой категории продуктов не привыкли смотреть на ценник, а делают ставку на качество. Поэтому они даже не обратят внимания на существенное повышение цен, — отметил Чантурия.

Эксперт также не стал исключать варианта с возможностями магазина искусственно манипулировать ценами, как это происходило в случае с подсолнечным маслом. Тогда, чтобы остановить дальнейший рост, ретейлеры подняли стоимость оливкового масла. В итоге цена на подсолнечное масло смогла быстро скорректироваться, уточнил он.

Покупательная способность россиян, к сожалению, продолжает падать из года в год. Госрегулирование цен на кофе не спасёт ситуацию по причине того, что этот продукт не из категории первой необходимости, — заключил эксперт.

Ранее поставщики предупредили ретейлеров о резком подорожании кофе в августе. Отмечалось, что подорожание этого продукта может составить 10–12%.