Эксперт оценил инициативу о льготах для покупателей российской IT-продукции

Намерение о субсидировании 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции является позитивной инициативой для отрасли. Об этом NEWS.ru сообщил партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.
В кризис возникает ситуация, когда компании сокращают бюджеты. Одним режут бюджет на техническое оснащение и закупку программного обеспечения. Не все руководители до конца понимают их значение для развития бизнеса и преимущества, которые получат конкуренты, использующие новейшие инструменты, созданные IT-компаниями. В перспективе это может ударить по бизнесу, который и так подвержен негативным влияниям из-за коронавируса, — считает эксперт.
По его словам, субсидии помогут не только российскому бизнесу, но и отечественным производителям, которым достаточно трудно продвигать свои продукты на рынке, конкурируя с более известными иностранными брендами.
Введение механизма факторинга для IT-компаний от представителя IT-бизнеса позволит ускорить оборот средств, рациональнее и выгоднее их использовать, а также экономить время на проведение операций, — подчеркнул Мясоедов.
О том, что государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга со сроком финансирования до года для IT-компаний,
Как писал NEWS.ru, Министерство финансов России к 11 мая подготовит поправки в бюджет на 2020–2022 годы с учётом реализации трёх пакетов поддержки экономики. Такое поручение ряду министерств и ведомств дал первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы правительства Андрей Белоусов.
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