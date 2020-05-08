Эксперт оценил инициативу о льготах для покупателей российской IT-продукции

https://static.news.ru/photo/8a9f1658-912b-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение о субсидировании 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции является позитивной инициативой для отрасли. Об этом NEWS.ru сообщил партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В кризис возникает ситуация, когда компании сокращают бюджеты. Одним режут бюджет на техническое оснащение и закупку программного обеспечения. Не все руководители до конца понимают их значение для развития бизнеса и преимущества, которые получат конкуренты, использующие новейшие инструменты, созданные IT-компаниями. В перспективе это может ударить по бизнесу, который и так подвержен негативным влияниям из-за коронавируса, — считает эксперт.

По его словам, субсидии помогут не только российскому бизнесу, но и отечественным производителям, которым достаточно трудно продвигать свои продукты на рынке, конкурируя с более известными иностранными брендами.

Введение механизма факторинга для IT-компаний от представителя IT-бизнеса позволит ускорить оборот средств, рациональнее и выгоднее их использовать, а также экономить время на проведение операций, — подчеркнул Мясоедов.

О том, что государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга со сроком финансирования до года для IT-компаний, сообщил «Коммерсантъ». Это следует из проекта мер поддержки отрасли, разработанных Минкомсвязью и «ВЭБ.РФ». Как уточняет издание, покупателям отечественного IT-оборудования и софта могут быть предоставлены льготные кредиты со ставкой 1–5% в объёме от 25 млн до 10 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов России к 11 мая подготовит поправки в бюджет на 2020–2022 годы с учётом реализации трёх пакетов поддержки экономики. Такое поручение ряду министерств и ведомств дал первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы правительства Андрей Белоусов.