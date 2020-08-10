Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

https://static.news.ru/photo/22ca7ee0-dba5-11ea-867b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс доллара США после открытия торгов на МосБирже подорожал по отношению к российскому рублю на 0,06%, до уровня в 73,52 рубля за единицу. Евро растёт на 0,04% — до 86,31 рубля, по данным площадки на 10:00 мск 11 августа 2020 года.

По информации на 10:05 мск, американская и европейская валюты начали торговаться уже в «красной» зоне. Так, доллар США слегка сдал позиции и подешевел на 0,1% — до 73,41 рубля. Евро потерял 0,14% — до 86,15 рубля.

Российский рынок ценных бумаг акций стартовал с разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи терял 0,05% и достигал уровня в 2959,29 пункта, а индекс РТС прибавил 0,08%, до 1268,93 пункта.

К 10:07 мск индексы показывали положительную динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, достигнув 2978,38 пункта, а РТС прибавил 0,8% и торговался на уровне 1278,46 пункта.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2, следует из предоставленных агентством данных.

«Стабильный прогноз» подразумевает, что реакция РФ на экономические последствия пандемии и ситуацию на мировом нефтяном рынке будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса.

По прогнозу Fitch, ВВП России в 2020 году сократится на 5,2% в связи с последствиями пандемии коронавируса, ожидается, что рост экономики начнёт восстановление в 2021 году — на 3,6% в 2021 году и 2,5% в 2022 году. Инфляция составит 3,1% в 2020 году и вырастет до 3,8% к концу 2022 года.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.