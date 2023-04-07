Доллар больше 83: кто повышает курс валюты, что будет с рублем дальше 7 апреля американский доллар пробил планку в 83 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

7 апреля американский доллар пробил планку в 83 рубля. Накануне он впервые с апреля 2022-го превысил отметку в 80 рублей — до 81,03 рубля на МосБирже, при этом евро добрался до отметки 89,05 рубля за единицу. В обменных пунктах Москвы европейскую валюту продавали выше 100 рублей. Грозит ли россиянам девальвация рубля, кому сейчас выгоден сильный доллар и когда курс валют наконец стабилизируется, выяснил NEWS.ru.

Зачем ЦБ РФ повышает сейчас курс доллара

В разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что на курсы иностранных валют в РФ влияет ЦБ РФ, руководствуясь интересами экспортеров. Парламентарий подчеркнул, что они понесут убытки, если доллар упадет ниже 72 рублей. Из-за этого регулятор, по словам депутата, повышает курс, чтобы они [экспортеры] «набрали правильный жирок».

«Это [рост курса валюты] вызвано тем, что наши экспортеры, особенно металлов, нефти, газа — всего, что мы поставляем, заинтересованы в дорогом долларе, чтобы подороже продать, а импортеры, завозящие в нашу страну 75% промтоваров и 28% продовольствия, заинтересованы в дешевом долларе, чтобы как можно дешевле купить за границей и дороже здесь внутри продать», — считает Арефьев.

Насколько высоко может вырасти доллар

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Арефьев отметил, что курс доллара вряд ли сильно превысит отметку в 80 рублей за единицу. Он объяснил это тем, что в противном случае инфляция ускорится, а «власти этого не позволят».

«Мы сейчас покупаем товары, купленные за дешевый доллар. Сейчас мы их выкупим и придут дорогие товары, начнется инфляция, ЦБ это не нравится, они сразу начнут понижать курс доллара. Максимальный минимум — где-то 50 рублей за доллар», — рассказал парламентарий.

Когда курс доллара стабилизируется и перестанет скакать

Курс доллара США стабилизируется, когда вся необходимая продукция начнет производиться в России, подчеркнул Арефьев.

«Когда мы будем производить все сами и меньше будем покупать и продавать, тогда курс иностранных валют стабилизируется, как это было в СССР. Но это будет нескоро, только после реализации программы импортозамещения», — отметил парламентарий.

Почему еще слабеет рубль

Курс рубля сильно зависит от продажи валютной выручки экспортерами, которая сейчас резко снизилась, от чего российская национальная валюта значительно ослабла, заявил NEWS.ru бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. Он подчеркнул, что уход иностранных инвесторов также негативно сказывается на состоянии рубля. Бывший руководитель ведомства напомнил, что в период своей инвестиционной привлекательности Россия лишь за 2000–2021 годы получила только прямых иностранных инвестиций около $650 млрд. По его словам, руководство РФ может пойти на ужесточение условий ухода из РФ зарубежного бизнеса.

«Сейчас примерно 2000 зарубежных компаний ждут разрешения правительственной комиссии на продажу своих активов в России и вывод денег из страны. Не исключаю, что правительство еще более ужесточит условия ухода, чтобы остановить этот поток», — рассказал Нечаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто спекулирует на курсе доллара и при чем тут СМИ

Рост доллара до 83 рублей за единицу накануне спрогнозировал в разговоре с NEWS.ru экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин. Он не исключил, что причиной тому является спекулятивная волна. Эксперт добавил, что на курс валют влияют также соответствующие публикации в СМИ.

«Вот уже три с лишним месяца дешевеет рубль, начиная с декабря. Учитывая нынешние обстоятельства и то, что сейчас разгоняется спекулятивная волна, в том числе и благодаря СМИ, можно ожидать значений в 80–83 рубля за доллар в ближайшей перспективе. Но ниже этих значений рубль пока что упасть не должен», — отметил Надоршин.

Пробьет ли доллар планку в 120 рублей

Через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей. Об этом NEWS.ru сказали сразу два эксперта — аналитик компании «Финам» Александр Потавин и аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Причиной может стать необходимость «закрыть дыры в бюджете». Курс доллара на бирже будет повышаться, и это позволит получить в бюджет больше рублей при продаже российских товаров за дорогие доллары.

«Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще несколько месяцев. Затем ситуация с притоком валюты может улучшиться. Во втором квартале этого года курс доллара к рублю будет держаться на отметках 73–80 руб., а до конца года — в районе 73–85 руб. А вот в ближайший год-полтора доллар вернется на максимумы весны 2022 года, в район 121 руб.», — подчеркнул Потавин.

По его словам, ситуацию может изменить урегулирование конфликта на Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли девальвация в России в 2023 году

Девальвации рубля в России ждать не стоит, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, «курс зарубежных валют в России меняется по синусоиде — то выше 80 рублей за единицу, то в районе 50 рубля за единицу». Он заявил, что это происходит каждый квартал года.