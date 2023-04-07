В Госдуме объяснили, зачем ЦБ РФ повышает курс доллара Депутат Госдумы Арефьев: ЦБ РФ варьирует курсы валют с учетом интересов импортеров и экспортеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ РФ варьирует курсы валют с учетом интересов импортеров и экспортеров, сказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он подчеркнул, что экспортеры станут нести убытки, если доллар будет торговаться ниже отметки в 72 рубля. И Центробанк повышает курс доллара, чтобы они «набрали правильный жирок», заметил Арефьев.

А импортеры начинают покупать за дорогой доллар импортную продукцию, привозят. И начинается рост цен, и чтобы сдержать инфляцию ЦБ начинает понижать курс доллара. И так все время. Это повышение временное, и понижение тоже будет временным, — объяснил Арефьев.

Он добавил, что под влиянием цикличности регулятор создает искусственную волатильность валют, так как экономика зависим и от экспорта, и от импорта.

6 апреля данные МосБиржи показали, что курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. При этом юань подписался выше 12 рублей, евро — до 87,5 рубля. По информации на 09:18 мск доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев рассказал, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, а из-за пассивности наших предпринимателей российская экономика стоит на паузе, что приводит к падению курса. По его словам, к концу апреля курс может составить 82–84 рубля за доллар.