Цена на нефть Brent выросла до $31

https://static.news.ru/photo/6fc544c6-6eec-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне.

К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель. В этот момент баррель нефти марки WTI оценивался в $26,07, что также на 5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Ранее NEWS.ru писал, что египетский миллиардер Нагиб Савирис ожидает повышения цен на нефть до $100 за баррель. По его мнению, такой показатель будет достигнут через полтора года.