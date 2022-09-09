Bloomberg: министры Евросоюза выступили против лимита цен на газ из России

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министры энергетики Евросоюза не поддержат введение потолка цен на российский газ, передает Bloomberg. Однако чиновники настаивают на том, чтобы Еврокомиссия придумала другие способы по снижению стоимости импортируемого из России газа. Они также рассмотрели другие возможные варианты, которые бы поспособствовали снижению цен на энергоресурс.

Ряд министров полагает, что необходимо ввести лимит цен на голубое топливо из всех стран, а не только из России пишет агентство. Кроме того, обсуждалась возможность совместных покупок газа у России. Среди других озвученных мнений, поясняет Bloomberg, поддержкой заручилась идея о ликвидации избыточной прибыли для газовых компаний, а также обеспечить ликвидность для трейдеров, пойманных на раздувании маржин-коллов.

Ранее министр по делам защиты экологии Австрии Леоноре Гевесслер в ходе экстренного совещания Совета ЕС по энергетики сообщила, что республика в настоящий момент не может поддержать идею Еврокомиссии о введении потолка цен на российский трубопроводный газ. Против такой инициативы также выступила Бельгия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что реализация идеи об ограниченной стоимости газа из РФ приведет к полной остановки прокачки газа в Европу.