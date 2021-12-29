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Банкир оценил идею требовать справки о вакцинации при выдаче кредитов

Банкир Тосунян: не думаю, что справку о вакцинации будут требовать при выдаче кредита
11:55, 29 декабря 2021
Банкир оценил идею требовать справки о вакцинации при выдаче кредитов Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию о том, что банки планируют требовать от заёмщиков справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом он допустил подорожание кредитов для непривитых, потому что финансово-кредитные организации при выдаче займа должны оценить состояние здоровья, возраст и другие риски.

Не думаю, что банки такую инициативу проявляют, может быть, кто-то есть такой инициатор, но вряд ли это системное предложение, — сказал Тосунян.

По его словам, нельзя исключать подорожания кредитов для невакцинированных, но каждый банк будет решать этот вопрос самостоятельно.

Банк при выдаче кредита оценивает состояние здоровья, возраст и другие потенциальные риски, так что совсем исключить вакцинацию от коронавируса из оценки заёмщика, наверное, было бы несправедливо, — подчеркнул банкир.

Он добавил, что какие-то банки, возможно, будут включать в документы отдельные пункты о вакцинации. Тосунян назвал не самым лучшим такой способ для подталкивания людей к вакцинированию, особенно если банкам предпишут выделить пункт о вакцинации в отдельную графу по оценкам рисков.

Ранее «Известия» сообщили, что банки могут начать требовать справку о вакцинации от коронавирусной инфекции при оформлении кредита. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков допустил, что ипотека и потребительские кредиты могут подорожать для непривитых россиян из-за повышения страхового тарифа.

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