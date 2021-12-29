Банкир оценил идею требовать справки о вакцинации при выдаче кредитов

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию о том, что банки планируют требовать от заёмщиков справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом он допустил подорожание кредитов для непривитых, потому что финансово-кредитные организации при выдаче займа должны оценить состояние здоровья, возраст и другие риски.

Не думаю, что банки такую инициативу проявляют, может быть, кто-то есть такой инициатор, но вряд ли это системное предложение, — сказал Тосунян.

По его словам, нельзя исключать подорожания кредитов для невакцинированных, но каждый банк будет решать этот вопрос самостоятельно.

Банк при выдаче кредита оценивает состояние здоровья, возраст и другие потенциальные риски, так что совсем исключить вакцинацию от коронавируса из оценки заёмщика, наверное, было бы несправедливо, — подчеркнул банкир.

Он добавил, что какие-то банки, возможно, будут включать в документы отдельные пункты о вакцинации. Тосунян назвал не самым лучшим такой способ для подталкивания людей к вакцинированию, особенно если банкам предпишут выделить пункт о вакцинации в отдельную графу по оценкам рисков.