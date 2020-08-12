Аналитики заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в РФ

Совокупная прибыль российских компаний в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн рублей. Данные не учитывают малый бизнес.
Об этом
По мнению экспертов, катастрофический ущерб бизнесу в РФ нанесла пандемия коронавируса. Самым провальным стал март 2020 года.
Нарастить прибыль (на 8,3%) получилось только у предприятий сферы сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Больше других — 231 млрд рублей — потеряли компании, которые торгуют оптом природным газом.
Лидерами по потерям среди регионов РФ оказались Москва (-85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-51,2 млрд) и Республика Коми (-19 млрд).
Ранее NEWS.ru сообщал, что падение ВВП РФ во втором квартале 2020 года, по предварительным данным, достигло 8,5%, оказавшись лучше прогнозов Минэкономразвития России в 9,6%, передаёт Росстат. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2.
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