Аналитики заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в РФ

https://static.news.ru/photo/58ba4a80-dc4f-11ea-bda4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совокупная прибыль российских компаний в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн рублей. Данные не учитывают малый бизнес.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza. Отмечается, что падение прибыли оказалось самым большим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Прежде худшим считался 2017 год, тогда прибыль бизнеса в РФ упала на 28%.

По мнению экспертов, катастрофический ущерб бизнесу в РФ нанесла пандемия коронавируса. Самым провальным стал март 2020 года.

Нарастить прибыль (на 8,3%) получилось только у предприятий сферы сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Больше других — 231 млрд рублей — потеряли компании, которые торгуют оптом природным газом.

Лидерами по потерям среди регионов РФ оказались Москва (-85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-51,2 млрд) и Республика Коми (-19 млрд).

Ранее NEWS.ru сообщал, что падение ВВП РФ во втором квартале 2020 года, по предварительным данным, достигло 8,5%, оказавшись лучше прогнозов Минэкономразвития России в 9,6%, передаёт Росстат. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2.