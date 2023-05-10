США грозит дефолт: что будет с Байденом, американцами и мировой экономикой Повышение потолка госдолга вновь стало предметом торга между республиканцами и демократами

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Президент США Джо Байден накануне заявил, что потенциальный дефолт в его стране может иметь катастрофические последствия. Госдолг Штатов приблизился к своему пределу, республиканцы и демократы пока не могут договориться о разрешении ситуации. Может ли случиться дефолт в Америке и насколько опасным он окажется для самих американцев и для всей мировой экономики — в материале NEWS.ru.

Почему над США снова нависла угроза дефолта

Правительство США давно живет в долг. Госдолг достиг своего потолка в 31,4 трлн долларов еще 19 января, и если до 1 июня конгресс страны не поднимет размер госдолга или не приостановит его действие, Штаты могут объявить дефолт. Об этом уже предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

26 апреля республиканцы в палате представителей (нижней палате конгресса) с большим перевесом в голосах одобрили законопроект, который позволяет повысить потолок госдолга США на $1,5 трлн, одновременно урезав расходы правительства Джо Байдена на $4,8 трлн. Речь идет в том числе о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других бюджетных расходов.

Как дефолт стал предметом торга

Байден и демократы, которые контролируют верхнюю палату конгресса (сенат), расходы сокращать не хотят и настаивают на повышении лимита госдолга без озвученных республиканцами условий. В итоге на недавней встрече в Белом доме президент и лидеры конгресса не смогли договориться о потолке госдолга. Как сообщает Bloomberg, политики продолжат обсуждение в пятницу.

По итогам переговоров Байден подчеркнул, что выступает против идеи дефолта. «Я ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт — не вариант. Америка — не нация бездельников. Мы оплачиваем наши счета, и предотвращение дефолта является основной обязанностью конгресса», — сказал он.

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Каким может быть дефолт США

Если США и ждет дефолт, то, скорее всего, технический, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Что это значит? Что денег на оплату своих социальных обязательств нет в конкретный момент, а потом они будут. Это, скорее, некая пауза, чем конец всему. Тотальный же дефолт означает, что денег у государства нет вообще. «Несмотря на сообщения о закрытии крупных банков, близящейся рецессии и колебаниях ставки ФРС, ситуация, на мой взгляд, далека от критической», — говорит эксперт.

Потолок госдолга США существует с 1917 года, и только с 1960 года он повышался 78 раз, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ближе всего к техническому дефолту США подошли в 2011 году. Договориться о повышении потолка госдолга политики смогли лишь в последний момент. В итоге США лишились максимального кредитного рейтинга «ААА» от S&P, а финансовые рынки получили сильную встряску, отмечает Беленькая.

«Сейчас в худшем случае речь может идти лишь о техническом дефолте, который заставит политиков в очередной раз договориться о повышении потолка госдолга», — считает аналитик.

Фото: Boris Roessler/dpa//Global Look Pres

Как дефолт может отразиться на американцах

Совет экономических консультантов Белого дома (CEA) назвал три сценария развития ситуации:

«балансирование на грани войны», при котором переговоры о повышении госдолга продлятся до крайнего срока, то есть 1 июня;

«краткосрочный» дефолт, при котором крайний срок срабатывает, но затем ситуация разрешается в течение недели;

«затяжной» дефолт, при котором США не могут повысить уровень своих заимствований более чем на четверть.

Последний сценарий, по мнению консультантов, может привести к потере работы для более чем 8 млн американцев и ВВП упадет на 6,1%. Такие показатели уже сравнивают с ситуацией в Штатах во время кризиса 2007–2009 годов.

Тысяч и миллионов американцев с протянутой рукой на обочинах автомагистралей мы, скорее всего, не увидим, полагает Сидоров. Ведь даже тотальный дефолт не означает, что сразу остановится производство, закроются все заводы, а собственность правительства будет распродана на залоговых аукционах. В текущей ситуации наиболее вероятна отсрочка выплат по гособлигациям, считает эксперт.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению Ольги Беленькой, даже непродолжительный технический дефолт увеличил бы риски рецессии (умеренного спада) в американской экономике, которые и без того высоки из-за регулярного повышения американским Центробанком ставок и проблем в банковском секторе США. Как не раз поясняла Йеллен, в случае дефолта будет подорвано доверие к США как к наиболее надежному заемщику и стоимость заимствований резко увеличится для государства, бизнеса и обычных людей.

Что будет с мировой экономикой в случае дефолта США

Технический дефолт (а реального дефолта эксперты не допускают, по крайней мере пока) приведет к негативным последствиям для мировых финансовых и сырьевых рынков. «Опыт 2011 года показал, что угроза дефолта США парадоксальным образом привела к общему бегству от рисковых активов на рынках (к примеру, акций компаний. — NEWS.ru.) и к спросу на американские гособлигации и доллары как на защитные активы», — отмечает Беленькая. Иными словами, падать в цене, возможно, будут акции, криптовалюты, сырье и другие рисковые активы. Поэтому даже краткосрочный, технический дефолт стал бы весьма неприятным событием, которого, вероятно, постараются избежать, говорит аналитик.

Мы уже наблюдаем ослабление доллара, колебания нефтяных котировок и криптовалют, замечает Сидоров. Мировой рынок, конечно, выстоит, если США объявят дефолт, но фактически это будет означать необходимость перехода на другую валюту для международных расчетов и переориентацию торговли на другие рынки, объясняет он.

«Одним словом, кризис будет, но не тотальный и продлится около полугода», — заключает эксперт.

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Нужен ли дефолт американским политикам

Эксперты не верят, что демократы или республиканцы допустят дефолт в своих политических целях. Политолог Виктор Мизин считает, что «с экономикой такой номер не пройдет». Хотя, признает эксперт, в ожесточенной предвыборной борьбе республиканцы все-таки используют тему дефолта, говоря о том, что администрация Байдена довела страну до «последней черты» (а Байден обвиняет в этом республиканцев).

«Проблема с госдолгом США не нова. Я еще будучи школьником слышал про разговоры о том, что скоро „рухнет доллар“ и „Америка развалится“. Думаю, и этот кризис США преодолеют. Дефолта не будет», — считает Мизин.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрия Рогулева, никому не выгодно допускать реальный дефолт, а все дискуссии о его возможности — исключительно внутриполитическая борьба в США. И республиканцы, по его словам, не хотят быть обвинены в том, что они «всё обрушили».

«Всё, что нужно — это поднять планку, хоть на условные десять долларов. В противном случае пенсионеры останутся без пенсий и так далее. Кто из политиков на себя возьмет риски [не поднять планку]?» — задается вопросом эксперт.