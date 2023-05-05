Доллар дешевеет, в США боятся дефолта: что будет с курсом рубля в мае Долго ли еще будет расти российская нацвалюта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара за последние три с небольшим недели опустился на целых 5,2% — с 82 руб. до 77,77 руб. С евро — похожая история, если 13 апреля он достиг 90,4 руб., то сейчас он стоит 85,7 руб. Почему это происходит и что будет с курсами валют в мае, расскажет NEWS.ru.

Почему дешевеет доллар

Российская валюта укрепилась к доллару США и дорожает по всему рынку. Наибольшего успеха рубль добился именно против американской валюты, отмечает финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Причина укрепления рубля может быть связана с общим ослаблением доллара на международном валютном рынке, говорит эксперт. Инвесторы продавали доллар за другую валюту в ожидании заседания американского центробанка (ФРС США) 3 мая.

В итоге решение ФРС США повысить свою ставку до 5,25% и выступление главы Федрезерва Джером Пауэлла надавили на доллар, говорит Антонов. ФРС подала рынку сигнал, что готова сделать паузу в повышении ставки (то есть — в повышении его курса).

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press Американский центробанк

«Как мы знаем, за последние месяцы из-за повышения ставок ФРС рухнуло несколько крупных американских банков. После того, как Пауэлл заявил, что завершение цикла повышения ставок будет обсуждаться на заседании в июне, участники рынка начали оценивать сохранение ставки в июне с вероятностью 99%», — добавил Антонов.

Насколько вероятен дефолт в США

Также доллар слабеет на фоне неопределенности с потолком госдолга США, говорит Антонов. Дело в том, что госдолг достиг своего потолка в 31,4 трлн долларов еще 19 января, и если до 1 июня Конгресс страны не поднимет размер госдолга или не приостановит его действие, штаты могут объявить дефолт. Об этом уже предупреждает американский министр финансов Джанет Йеллен.

Совет экономических консультантов Белого дома (CEA) также назвал три сценария развития ситуации: «балансирование на грани войны», при котором переговоры о повышении госдолга продлятся до крайнего срока, то есть 1 июня; «краткосрочный» дефолт, при котором крайний срок срабатывает, но затем ситуация разрешается в течение недели; а также «затяжной» дефолт, при котором США не могут повысить уровень своих заимствований более чем на четверть. Последний сценарий, по мнению консультантов, может привести к потере работы для более, чем 8 млн американцев и ВВП упадет на 6,1%. Такие показатели уже сравнивают с ситуацией в штатах во время кризиса 2007-2009 годов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает все три сценария консультантов из Белого дома невозможными. «Я действительно не думаю, что нам следует даже говорить о мире, в котором США не платят по счетам. Этого просто не должно быть», — сказал Пауэлл журналистам на пресс-конференции после того, как ФРС повысила процентную ставку.

Маловероятным сценарий с дефолтом называет и Forbes, так как за последние 40 лет потолок госдолга поднимали 45 раз.

Почему здесь важны и цены на нефть

Ситуация с ценами на нефть остается неопределенной, поскольку инвесторы ожидают в Штатах рецессию (экономический спад), говорит Антонов. Глава ФРС Пауэлл также допускает умеренную рецессию. Но если она перекинется на весь мир, страны сократят закупки нефти в кризис, и цена нефти может упасть.

Экономисты высоко оценивают шанс возникновения рецессии и в Европе, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. К примеру, Китай стал закупать меньше нефти, и это вчера уронило котировки углеводородов.

Такие сигналы возможного мирового кризиса не добавляют крепости ни доллару, ни евро.

Почему все то же самое не бьет по рублю

Дело в том, что по нашей нацвалюте не так сильно бьют потрясения мирового рынка, говорит Деев. Тут сказываются и усилия Минфина по противодействию санкциям, и те ходы, которые предпринимает Центробанк для удержания курса рубля (к примеру, торговля юанями, что уже ослабляет зависимость рубля от западных бирж).

Какие прогнозы на курсы доллара и евро в мае

Если биржевая цена за баррель европейской эталонной нефти Brent закрепится выше $75,5 (сейчас это $73,5), то можно рассчитывать на дальнейшее восстановление ее цены и укрепление рубля за счет насыщения бюджета нефтегазовыми доходами, считает Антонов. С другой стороны, дефицит бюджета все еще огромный, а цена нефти относительно низкая. Поэтому российским властям все еще выгоден дорогой доллар.

«Все это может привести к сбалансированному курсу рубля в районе 80 рублей. Однако стоит быть готовым к тому, что после длинных праздников предложение иностранной валюты на рынке уменьшится и курс доллара восстановится до 83 рублей. Курс евро может в моменте упасть до 85,50. Потом ожидаем восстановления до 90 руб.», — резюмировал Антонов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи с тем, что часть факторов работает на ослабление рубля, а часть на укрепление, инвестор рекомендует всем пристально следить за ситуацией на валютном рынке в ближайшие дни.

Аналитик Деев все же ставит на дальнейшее падение курса доллара, нестабильность евро и просадки нефтяного рынка. Обычно при падении цен на нефть в большей степени страдал рубль, но сейчас из-за ситуации в экономике США, доллар оказался в более уязвимом положении, говорит он. «Я думаю, в мае мы увидим доллар ниже 70 рублей и евро порядка 87 — 93 рублей», — сказал эксперт.

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», на этой неделе в среднем ожидают курс в 79,9 руб. за доллар.