Лучшие вклады: где найти самые высокие проценты и чем еще заменить депозиты За месяц максимальная ставка по рублевым вкладам упала почти на один процентный пункт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце июля Центробанк опустил ключевую ставку с 9,5% до 8%. В результате максимальная ставка по рублевым депозитам топ-10 банков опустилась ниже 7%. В банках поменьше пока еще можно найти более выгодные тарифы. NEWS.ru собрал самые привлекательные из них, а также узнал, куда еще россияне могут вложиться.

Крупные банки

В конце июля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях составила 6,9%. В начале июля она была 7,7%, следует из данных мониторинга Центробанка. То есть снижение составило 0,8 процентного пункта.

Для расчета ЦБ использует вклады Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и банка «ФК Открытие». В расчет не берутся ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, разделенные на периоды с различными ставками.

В среднем, если класть деньги в этих банках на вклад на 90 дней, годовая ставка составит 5,82%; на полгода — 6,72%; на полгода-год — 6,65%; свыше года — 7,08%.

Банки поменьше

Для сравнения NEWS.ru собрал самые выгодные ставки других банков. С помощью финансового маркетплейса «Банки.ру» мы выделили топ-5 предложений.

1. Накопительный счет «Супер Копилка» от СМП банка подойдет тем, кто хочет получить высокую доходность за короткий срок. Так, если положить на счет на один-два месяца сумму до 250 тыс. руб., ставка составит 10% годовых, если от 250 тыс. руб. — 9,5%. Однако если срок превысит два месяца, ставка резко снижается до 7,5%.

2. Вклад «ДОМа лучше» от госбанка ДОМ.РФ. Самая высокая ставка — 9,5% годовых — при сумме вклада более 1 млн рублей и на срок в три года. Чем меньше срок размещения депозита — тем меньше ставка (8,5% на 730 дней, 7,9% — 367 дней, 7,1% — 91 день). При сумме вклада от 30 тыс. рублей до 1 млн рублей ставка ниже на 0,1 процентного пункта.

3. Накопительный счет от банка «Хоум Кредит» со ставкой 9% на срок от 30 дней. Но есть условия — надо делать покупки дебетовой или кредитной картой банка на сумму от 50 тыс. рублей в месяц.

4. «МТС Вклад» от МТС банка со ставкой от 7,9% до 8,3% и сроком на 12 месяцев. Ставка зависит от суммы вклада: чем она выше, тем выше и процент. Минимальная сумма вклада для таких ставок — 1,5 млн руб.

5. Вклад «Только плюсы» от ЛокоБанка. При открытии вклада на 1 млн рублей на полгода ставка составит 8,5%, на полгода-год — 7,7%. Вклад оформляется на три года, но его можно досрочно забрать через полгода или год без потери процентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда вложиться

Рублевые депозиты себя изжили: с такими ставками они отобьют максимум половину инфляции, считают некоторые эксперты. Но помните — альтернативы вкладам всегда несут больше рисков.

Недвижимость. Если покупать квартиру в новостройке на стадии котлована, то можно заработать больше 100% на ее последующей продаже, если приобретать на финальной стадии строительства — 25%. Но это будет не сразу, а через три-пять лет. Надо будет мониторить цены на жилье и ловить момент. Также после постройки квартиру лучше сдавать, чтобы покрыть инфляцию.

Правда, на этот способ получения дохода есть и другой взгляд. Сейчас продажи недвижимости встают и цены на нее уже начинают снижаться. Есть риск, что в лучшем случае покупатель квартиры выйдет в ноль, а в худшем — потеряет деньги. Ведь новые дома в кризис могут просто не достроить. В середине июня ряд крупных застройщиков даже не ответили на запросы NEWS.ru о том, будут ли завершены их объекты в срок.

Часть экспертов советуют дождаться снижения цен на квартиры, особенно «вторичку», в ближайшие годы в связи с ожидаемым экономическим спадом.

Драгметаллы в слитках. Неплохая альтернатива банковским депозитам, но на долгосрочный период — минимум на пять лет. И волатильность у металлов выше, чем у других активов. Золото может «просесть» на 20–30% за несколько лет, и только потом пойти в рост. Кроме того, если покупать слитки, то их могут: а) украсть, б) повредить, и цена их снизится. И при перевозке через границу они будут облагаться пошлинами.

Обезличенные металлические счета (ОМС). Чуть лучше осязаемого золота, поскольку немного ликвиднее физического металла и исчезает риск его кражи и повреждения. Но на таких счетах могут быть комиссии, которые съедят всю прибыль.

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Облигации крупных компаний. Более-менее надежный и простой вариант для инвестирования. Они по-прежнему выпускаются с доходностью от 10% годовых. Но в целом из-за нестабильности в мире играть на бирже эксперты сейчас не советуют.

Иностранная валюта. Банки и брокеры постепенно начинают вводить комиссии за хранение долларов, евро и других валют недружественных стран. Поэтому покупать их и держать на банковских и брокерских счетах становится все сложнее. Еще один риск — Запад может наложить санкции на МосБиржу и Национальный клиринговый центр, и иностранную валюту на брокерских счетах заморозят (часть экспертов не уверены, что заморозка при таком сценарии произойдет). Покупать валюту можно и через обменники, даже с наценкой до 15% от биржевого курса, так как девальвация рубля все равно еще впереди, говорят эксперты.

Другая стратегия — рискнуть и купить иностранную валюту через брокерский счет в банке, где пока нет комиссий (к примеру, Сбербанк пообещал не вводить их для физлиц до конца года), и продать, когда доллар будет стоить 70–80 рублей. Это та цель, к которой стремится правительство РФ, чтобы увеличить бюджет страны при продаже долларовых товаров. Возможно, ее достигнут уже через месяц.

Также аналитики часто советуют вкладываться в китайские юани. Но за ними надо следить — в ближайшие месяцы они могут укрепляться к рублю, но слабеть к доллару.

Материал подготовлен при содействии экс-советника министра экономики РФ Евгения Надоршина, главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра «Синергии» Антона Рогачевского, сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина.