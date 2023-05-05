Финансовый эксперт рассказала об основной ошибке при выборе кредита Финансовый консультант Уланова: беря кредит, нужно смотреть не только на его ставку

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Сравнивая предложения различных банков, многие рассматривают только ставку кредита, это распространенная ошибка, рассказала aif.ru консультант по финансовой грамотности Оксана Уланова. Она призвала обращать внимание и на такие параметры, как страховки, комиссии и сроки погашения потребительского кредита.

Первое, на что надо обратить внимание, это полные условия кредита. Туда входят ставка, страховка, комиссии и сроки погашения. Сравнивать предложения банков между собой нужно не только по ставке, это распространенная ошибка. Следует оценивать все условия целиком, — подчеркнула Уланова.

Она указала на важность возможности досрочного погашения потребительского кредита. При этом необходимо уточнить, не придется ли за эту возможность платить отдельную комиссию.

Потребкредиты различаются по срокам, причем обычна практика, когда ставка ниже при большом сроке, однако так бывает не всегда, поэтому важно обратить внимание на эти условия договора.

Кроме того, банк, желая обезопасить себя от рисков, может потребовать застраховать жизнь и здоровье заемщика. От покупки страховки можно отказаться, но тогда ставка по кредиту может вырасти, продолжила специалист.

Уланова подчеркнула, кредитная нагрузка не должна превышать 30% от заработка. Если на выплаты по кредитам уходит половина дохода или больше, заемщик может не справиться с погашением и разориться.

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