Россиянам предложили схему защиты от лишних кредитов Депутат Кирьянов заявил о необходимости создания реестра граждан, не желающих брать кредиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сегодня необходимо создание особого реестра, помогающего гражданам оградить себя от лишних кредитов, сообщил в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, цель схемы, предложенной Центробанком и поддержанной законодателями, — противодействие мошенничеству и навязыванию.

Чтобы не происходило этого звонка, после которого ты все подписал, а потом непонятно, откуда брать деньги, — пояснил парламентарий.

Как уточняется, согласно схеме, человек, не желающий брать на себя дополнительную долговую нагрузку, может самостоятельно внести себя в реестр. Нахождение в этом списке позволит гражданину в случае навязывания ему кредита получить некий период, чтобы заранее осмыслить свои дальнейшие действия.

Если человек хочет выйти из этого списка, он имеет на это право, но должен быть некий «период охлаждения» — хотя бы двое суток. Он может переключиться, поговорить, посоветоваться, обратиться в правоохранительные органы и так далее. Это очень тонкие вещи, мошенники влияют на мозг жертвы, — подчеркнул Кирьянов.

Ранее банковский эксперт Юлия Дормидонтова рассказала, что кредитную историю следует проверять раз в год во избежание серьезных недоразумений. Для этого нужно обратиться в Банк России или в одно из бюро кредитных историй.