Авиаперелеты резко подорожали: где искать дешевые билеты

25 марта в Росстате заявили о рекордном росте цен на авиаперелеты по России. В январе — феврале резко увеличилась стоимость билетов в экономклассе в годовом выражении. Тем не менее опытные путешественники знают, что на этой статье расходов можно существенно сэкономить. NEWS.ru рассказывает, где сейчас можно найти дешевые билеты на самолет и как правильно их оплачивать.

Как выросла стоимость авиаперелетов по России

Согласно данным Росстата, цены на перелеты по России в экономклассе в январе — феврале в годовом выражении выросли на 34–42%.

В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7244 рубля за перелет в экономклассе в расчете на тысячу километров полета.

По сравнению с январем средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале выросла на 12,7%. Это самый существенный рост цен в феврале как минимум с 2008 года.

О резком повышении цен в начале года заявили и в агрегаторах, причем динамика оказалась схожей. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в январе и феврале стоимость билетов туда и обратно выросла на 32% и 42% в годовом выражении — до 11,6 и 12,77 тысячи рублей соответственно. При этом в марте в продаже находятся билеты стоимостью 50% выше, чем прошлогодние.

Наиболее подорожавшие направления — Мурманск, Барнаул, Грозный, Благовещенск, а также Улан-Удэ. Впрочем, есть города, куда полет подешевел. Например, стоимость перелета до Владикавказа снизилась на 22%. Цена за билеты до Нижнего Новгорода, Кемерово, Владивостока и Сыктывкара почти не изменилась год к году.

От чего зависит стоимость авиаперелета

Стоимость авиаперелетов зависит от целого ряда факторов, таких как:

ценовая политика авиакомпании;

стоимость топлива;

тарифы конкурентов;

аэропортовые расходы;

популярность направления;

сезонный фактор;

изменения в маршрутной сети;

доступность самолетного парка.

Непосредственно цена билета на самолет складывается из тарифа, сбора и опций продавца. Существуют базовые и специальные тарифы. Базовые — это полная стоимость перелета. Специальные тарифы включают в себя определенные условия, например, что билет нельзя будет вернуть или обменять. В сборы входят топливный (обозначается латинскими буквами YQ, это компенсационная такса за стоимость тонны авиатоплива, которая постоянно растет), сервисный (обозначается буквами YR, это сбор за оформление билета, устанавливается авиакомпанией или ее агентом) и некоторые другие.

Опции продавца (например, сайта-агрегатора, который продает авиабилеты) могут включать в себя страховку, СМС-информирование, платную регистрацию и т. д. С полным пакетом опций билет на самолет может подорожать в полтора-два раза.

Стоимость билета может увеличиться, например, в случае роста цен на топливо или резкого изменения курсов валют. Кроме того, она может меняться в зависимости от заполняемости самолета, акций и скидок, предлагаемых авиакомпанией.

Где и как купить дешевые билеты

Опытные путешественники в первую очередь советуют подписаться на Telegram-каналы крупных авиаперевозчиков («Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа» и другие). Они периодически публикуют специальные предложения и промоакции, а также устраивают распродажи билетов.

Кроме того, стоит скачать на смартфон официальные приложения авиакомпаний либо подписаться через их сайт на новостные рассылки. Причем можно включать уведомления только на тот период, в который вы планируете поездку (например, в летние месяцы). Кроме того, есть специальные сайты и сообщества, отслеживающие распродажи, в частности, vandroukiru.ru и 100500miles.ru.

В пятницу и воскресенье билеты всегда дорогие. Купить их на эти дни со скидкой практически нереально. Тем не менее это можно сделать в будни.

Авиабилеты с неудобным временем вылета/прилета, как правило, стоят дешевле, причем скидка может доходить до нескольких тысяч рублей. Но если вы, к примеру, прилетели в Минеральные Воды в час ночи, вам придется раскошелиться на такси и доплатить за позднее заселение в гостиницу. По этой причине экономия не всегда очевидна.

Чтобы снизить стоимость билета, нужно выключить все опции продавца. Следует быть особенно внимательным при покупке билетов на сайтах лоукостеров (авиаперевозчиков, которые предлагают билеты по ценам ниже среднерыночных).

При подготовке к путешествию важно учитывать крупные мероприятия, запланированные в том или ином регионе. Например, во время проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге или ВЭФ во Владивостоке найти дешевые билеты в эти города не получится даже в будние дни.

Некоторые банки предлагают выгодные условия по дебетовым картам для путешественников. Туристы получают ряд привилегий — повышенный кешбэк за оплату железнодорожных и авиабилетов, бронирование отелей, скидки на организацию отдыха, выгодную страховку и др. Благодаря дебетовой карте можно вернуть часть денег за покупку билетов на самолет.

Главные выводы

Ниже перечислим основные рекомендации, позволяющие туристам сэкономить на перелетах:

подпишитесь на соцсети любимых авиакомпаний, например, на Telegram-каналы «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний», «Победы» и других;

следите за динамикой цен на сайтах авиаперевозчиков, а также оформите почтовую рассылку акций на авиабилеты и новости компаний;

летайте в будни. Билеты на пятницу, субботу и воскресенье обычно дороже, чем на понедельник, вторник, среду и четверг;

при оплате билетов пользуйтесь дебетовыми картами с кешбэком на авиабилеты;

внимательно следите за платными опциями на сайтах лоукостеров, чтобы их не включили в стоимость билета.

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