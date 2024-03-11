Назван способ снизить цены на авиабилеты по России Авиаэксперт Смирнов: нужен отказ от рыночных цен на керосин на внутренних рейсах

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Снизить стоимость авиабилетов на внутренних рейсах можно за счет отказа от рыночных цен на топливо, считает экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В беседе с ЕАН он привел в пример опыт СССР и Ирана.

Дорогие билеты — это не капризы перевозчиков. В этом вопросе нужна государственная политика и отказ от рыночных цен на авиакеросин для внутреннего потребления. Как Иран поступает? Там правительство для внутренних перевозок сделало копеечные цены на авиатопливо, — пояснил специалист.

Он добавил, что аналогичную ценовую политику проводил и СССР, где цена на авиационный керосин для внутренних перевозок была символической. По словам эксперта, сегодня государство может себе это позволить, такая политика будет способствовать развитию отечественной авиации.

Издание отмечает низкую доступность внутренних авиаперелетов по стране для многих граждан. Так, стоимость билета из Екатеринбурга во Владивосток или Петропавловск-Камчатский может достигать 50-60 тысяч рублей в одну сторону. Высокие цены препятствуют развитию внутреннего туризма, а также хозяйственным и личным связям граждан.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян предположил, что авиабилеты в 2024 году подорожают примерно на 20%. Эксперт отметил, что о низких ценах, которые наблюдались до пандемии коронавирусной инфекции, «можно только мечтать». По его словам, пока удержать стоимость удается только на билеты до Калининграда, Дальнего Востока и Магадана за счет государственных программ.